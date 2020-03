04-03-2020, Oogtv.nl (Bron)

Informatief: Kabelkanaal niet geschikt

Groningen - Het kabelkanaal naast de geblokkeerde Esperantotunnel is niet geschikt voor voetgangers en fietsers. Dat antwoordt de gemeente op vragen uit de gemeenteraad. Meldt Oogtv.nl

Enkele raadsleden meenden dat het kabelkanaal breed genoeg was om te dienen als tijdelijke onderdoorgang, na de definitieve sluiting van de spoorwegovergang.

De geplande fiets- en voetgangerstunnel daar vlakbij kan pas over vijf jaar gebruikt worden. Volgens de gemeente is het kabelkanaal ongeschikt. Het is maar twee meter breed en er is geen goede aansluiting op de Helperzoom en Verlengde Lodewijkstraat. Bovendien wordt de komende jaren gewerkt in en rondom het kabelkanaal.

Het gemeentebestuur zegt de vingers aan de pols te houden voor wat betreft alternatieve omrijroutes. Fietsers en automobilisten kunnen in elk geval vanaf 3 april de Helperzoomtunnel gebruiken.