04-03-2020, Jelte Haumersen 112Gr.

Gaslucht in Leek laat brandweer uitrukken

Leek - Woensdagavond om 22:10 uur werd de brandweer van Leek gealarmeerd voor een gaslucht aan de Wethouder Iwe Hutstraat in Leek.

De brandweer heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld om de oorzaak van een gaslucht te achterhalen. Er werd in steegjes gezocht. Enexis is later ook opgeroepen voor metingen van een mogelijk lek. Nader info ontbreekt verder.