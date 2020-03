05-03-2020, 112Groningen.nl & @WIS_JeroenB foto

Forse vertraging door ongeval op A7

Scharmer - Op de A7 ter hoogte van Scharmer zijn donderdagmorgen door nog onbekende oorzaak twee voertuigen op elkaar gebotst.

De hulpdiensten kregen om 08:15 uur de melding van een ongeval letsel. De inzittenden van de voertuigen werden door het ambulance personeel nagekeken.





De politie heeft kort onderzoek gedaan naar de oorzaak van de aanrijding. Het is onbekend of er iemand is meegenomen naar het ziekenhuis. Berger Hamstra heeft de voertuigen afgesleept.





Rijkswaterstaat had in verband met het ongeval één rijstrook afgesloten voor het verkeer richting de stad Groningen. Omstreeks 09:00 uur werd de A7 weer vrijgegeven door Rijkswaterstaat en kwam het verkeer langzaam weer op gang.





De ANWB filelijst meldt dat er ruim 5 kilometer file staat door het ongeval. Men moet rekening houden met +40 minuten vertraging. (Update 09:00 uur)