Verslaafde man steelt fiets

Groningen - Woensdagnacht zat een verslaafde man drugs te gebruiken in een portiek. Hij had een mooie fiets bij zich, dat viel gelijk op.

Onderzoek werd meteen gedaan. De fiets bleek woensdag te zijn gestolen in de Oppenheimstraat. Een aangifte is gelijk opgenomen en fiets is al weer terug bij een tevreden eigenaar!