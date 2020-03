05-03-2020, Oogtv.nl (Bron)

Skiënde Vindicaters stappen morgen op de bus terug

Groningen - Negenhonderd Vindicat-leden komen zaterdag al terug van een skivakantie in het Italiaanse Sestriere. De studenten komen een dag eerder terug van vakantie dan gepland.Zegt Oogtv.nl

Morgen stappen ze op de bus terug naar Groningen.

“Hoewel er geen medische aanleiding voor is of reden voor zorgen willen wij het zekere voor het onzekere nemen. Met name voor de gemoedstoestand van leden en verwanten,”, zo staat volgens RTL in een verklaring van Vindicat. Verder meldt de studentenvereniging dat ze ‘in constant overleg is over de voorzorgsmaatregelen bij terugkomst’.

De GGD Groningen gaat de studenten opvangen als ze zaterdag in Groningen aankomen. “Op een nog nader te bepalen locatie vangen we hun bussen dan gefaseerd op. Daar geven we voorlichting, beantwoorden vragen en zo nodig controleren we hen. De details hiervoor werken we nu uit,” zo schrijft de GGD op Twitter.

Volgens Vindicat blijven de studenten twee weken weg bij colleges. Dat heeft de studentenvereniging zelf besloten, na overleg met een bezorgde Rijksuniversiteit Groningen.

Hieronder leest u de verklaring van Vindicat, zoals RTL deze naar buiten bracht:

Beste leden,

Na vijf mooie dagen, hebben wij in overleg met de betrokken partijen besloten om de reis met een dag in te korten. Vrijdag zullen we vertrekken, hierover krijgt iedereen nog een bericht. Hoewel er geen medische aanleiding voor is of reden voor zorgen willen wij het zekere voor het onzekere nemen. Dit met name voor de gemoedstoestand van leden en verwanten. Ondanks dat ons niet geadviseerd is vanuit het RIVM en de GGD om weg te gaan, hebben wij deze keuze gemaakt. Verder zijn wij uiteraard in constant overleg over de voorzorgsmaatregelen bij terugkomst. Jullie zullen hier zo snel mogelijk per mail van op de hoogte gesteld worden. Voor vragen kan je de Vakanski, het Lustrum, de Senaat en Skifest benaderen. Wij gaan er met zijn allen een mooie laatste dag van maken en hopen op jullie begrip voor deze beslissing.