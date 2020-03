05-03-2020, Facebook Politie Groningen

Diverse bekeuringen uitgedeeld in stad

Groningen - In het kader van de verkeersveiligheid heeft er donderdagmorgen een verkeerscontrole plaatsgevonden in de omgeving van de Zernikelaan, Paddepoelsterweg en de Zonnelaan.

Tijdens deze controle zijn er binnen een uur meerdere mensen bekeurd, onder andere voor het gebruiken van een mobiele telefoon op de fiets (6x ) en fietsen door rood licht (3x). Controles zijn belangrijk.