06-03-2020, 112Groningen

''Hennepkwekerij'' geruimd in Winschoten (Update)

Winschoten - Donderdagmiddag heeft de politie volgens getuigen een vermoedelijke hennepkwekerij geruimd aan de Engelstilstraat in Winschoten.

Wat er precies in het pand is aangetroffen is bij ons niet bekend Bij aankomst van onze fotograaf was het pand verzegeld door de politie.

Update

Volgens de politie werden er in het pand zo'n 1000 planten en apparatuur in beslag genomen. Het bleek dus te gaan om daadwerkelijk een hennepkwekerij. De politie heeft het pand verzegeld en doet onderzoek in deze zaak.