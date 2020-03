05-03-2020, 112Groningen

''Hennepkwekerij'' geruimd in Winschoten

Winschoten - Donderdagmiddag heeft de politie volgens getuigen een vermoedelijke hennepkwekerij geruimd aan de Engelstilstraat in Winschoten.

Wat er precies in het pand is aangetroffen is bij ons niet bekend Bij aankomst van onze fotograaf was het pand verzegeld door de politie.