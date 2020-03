06-03-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Poging tot plofkraak bij geldautomaat in Bellingwolde (Video)

Bellingwolde - Omstreeks 03:00 uur vannacht heeft er een poging tot plofkraak plaatsgevonden bij een Rabobank geldautomaat aan de Merellaan in Bellingwolde.

De omgeving rondom de geldautomaat werd groot afgezet in verband met het onderzoek. Meerdere hulpdiensten werden uit voorzorg ter plaatse geroepen. De recherche en de Explosieven OpruimingsDienst (EOD) van defensie zijn bezig met een onderzoek.

Geen ontploffing

De politie meldt dat er geen daadwerkelijke ontploffing heeft plaatsgevonden bij de plofkraak. De aangetroffen gasflessen werden veiliggesteld door de EOD en werden door de politie in beslag genomen en worden nader onderzocht.





Getuigen gezocht



In verband met het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen. Heeft u vannacht in de omgeving van de Hoofdweg/ Merellaan in Bellingwolde iets verdachts gezien? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Tv Noord

Dvhn