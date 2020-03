06-03-2020, 112Groningen.nl

Tewaterlating van de 'Arklow Ace' bij Ferus Smit

Groningen - Bij scheepswerf Ferus Smit BV in Westerbroek is vrijdagmorgen de Arklow Ace te water gelaten.

De Arklow Ace is het derde schip in een serie van zes. Het ontwerp is een bulkgericht vrachtschip dat voornamelijk zal worden gebruikt voor het transporteren van tarwe, maïs en andere bulkgoederen in Europese wateren.



Het ontwerp is een licht aangepaste versie van de eerste serie van 8600 dwt bulkers die Ferus Smit bouwde onder de naam Arklow B - serie.



Dit schip heeft de volgende kenmerken:

- Lengte = 119.495 meter

- Breedte = 14,99 meter

- Diepte = 9,70 meter

- laad inhoud = 350.000 cft (9910,9 M3)