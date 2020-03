06-03-2020, Marc Bakker bron en foto

NL Doet bij brandweermuseum

Hoogezand - Zaterdag 14 maart 2020 doet Brandweermuseum Hoogezand – Sappemeer mee aan de landelijke actiedag NL Doet van het Oranjefonds.

Uit onderzoek blijkt dat het imago van brandweermannen en -vrouwen erg hoog staat aangeschreven. Zij hebben immers de veiligheid van mens en dier hoog in het vaandel. Wij vinden dat het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer het imago van deze helden moet uitstralen.

Daarom gaan wij op zaterdag 14 maart met een aantal vrijwilligers diverse klussen uitvoeren: het vervangen van kapotte en vieze platen in het systeemplafond, het vastmaken en waar nodig vervangen van isolatieplaten van het dak. Dit doen wij met een hoogwerker die wordt aangeboden door Collé Rental & Sales uit Kolham, Daarnaast zullen wij extra verlichting aanbrengen in onze werkplaats en de muren van onze museum opschilderen in een "historische" look.

Dit steenstripschilderwerk wordt uitgevoerd door Van Der Molen Schilderwerken uit Kolham. Aan vrijwilligers hebben wij op dit moment geen gebrek, omdat zich voldoende enthousiastelingen hebben aangemeld. Vrijwilligerswerk is leuk, omdat je kunt meehelpen een klus te klaren en nieuwe contacten opdoet. Op de actiedag NL Doet worden de deelnemers door de medewerkers van het Brandweermuseum voorzien van eten en drinken. Voor bezoekers is het museum op die dag gesloten.