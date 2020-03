06-03-2020, Raymond Meter - 112Groningen.nl

Mobiele torenkraan komt vast te zitten in berm

Groningen - Op de Zijlvesterweg tussen Slaperstil en Gravenburg is vrijdagmiddag een grote mobiele torenkraan weggezakt in de berm.

Door nog onbekende oorzaak zakte de ruim 48 ton wegende mobiele torenkraan op een smal weggetje in de berm.



Takel- en bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk kwam ter plaatse om de torenkraan uit de berm te trekken/ takelen.