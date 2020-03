06-03-2020, Marc Dol - 112Gr.

Brandweer Stadskanaal oefent voor wedstrijden

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal heeft op vrijdag 6 maart haar eerste oefening voor het nieuwe seizoen van de brandweervaardigheidstoetsen, ook wel bekend als de wedstrijden, gehouden.

De 2633 werd kort na 19.00 uur gealarmeerd voor een brandgerucht in een schuurtje bij de tennisvereniging in Stadskanaal.

Bij aankomst bleek de schuur vol rook te staan. De brandweer heeft een verkenning uitgevoerd en waar nodig afgeblust. Tijdens de afhandeling van het incident bleek dat in het hoofdgebouw ook brand was uitgebroken. De brand in de schuur was op dat moment onder controle, dus kon de blusauto naar de tweede brand.

Er bleek al enige tijd wat onenigheid onder enkele leden van de tennisvereniging te zijn. Een van de leden lag bewusteloos in zijn voertuig. Twee andere leden lagen bewusteloos in het brandende pand. De brandweer heeft alle slachtoffers gered en de verschillende vuurhaarden in het pand bestreden.

De brandweer van Stadskanaal kijkt terug op een geslaagde oefening.