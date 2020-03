07-03-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Eerste waterstoftrein op Nederlandse spoorwegen

Groningen - Op het Hoofdstation in Groningen kon publiek zaterdagmiddag een nieuwe waterstoftrein bekijken. Met de waterstoftrein worden de komende weken testritten uitgevoerd.

Met de waterstoftrein worden tot en met 13 maart testritten uitgevoerd tussen Groningen en Leeuwarden.

De testritten vinden s'Nachts plaats. Bij de testritten wordt er gekeken naar het brandstofverbruik, de tankprocedure maar ook hoe de trein in een dienstregeling kan rijden.





De trein waar mee getest wordt is een zogenaamde Coradia iLint van fabrikant Alstom. In Duitsland rijdt deze trein op een traject tussen Bremerhaven en Cuxhaven. Nederland is het tweede land waar de trein op het spoor rijdt. De provincie Groningen zou maar wat graag de trein willen houden omdat het de ambitie heeft om treinen zonder uitstoot te laten rijden. De testritten worden tot en met 14 maart uitgevoerd.