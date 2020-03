08-03-2020, Patrick Wind 112Gr.

Gaslekkage blijkt `coatinglucht` in winkel

Groningen - Een melding van een gaslekkage zondagmiddag om 12:25 uur aan de Oude Kijk in 't Jatstraat in Groningen liet de brandweer uitrukken.

Ter plaatse bleek het te gaan om een coatinglucht, men was bezig met het aanleggen van een nieuwe vloer in een winkel. Er bleek geen gaslek te zijn.