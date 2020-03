08-03-2020, RIVM Twitter bron

Landelijk 77 nieuwe coronabesmettingen (Update)

Groningen - Zondag zijn twee mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt het RIVM. Beiden hadden wel ernstige onderliggende medische problemen.

Totaal zijn nu er nu drie overleden in Nederland. Het totaal aantal mensen dat positief is getest op het virus is nu opgelopen naar 265. In Groningen nog niemand voor zover bekend.

- Vragen en antwoorden over #COVID19: http://bit.ly/31RlkgT

- Vragen over je eigen gezondheid bel huisarts of GGD - Andere vragen bel: 0800-1351 (8.00 - 20.00 uur)

Info:

Bij het testen op het nieuwe coronavirus wordt met een wattenstokje wat slijm uit de keel en neus genomen. Benieuwd hoe vaak we al getest hebben? Meer info over COVID-19: http://bit.ly/3cEf6G2 #COVID19