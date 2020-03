08-03-2020, Dennie Gaasendam 112Groningen / DGFotografie

Scooterrijder gewond na botsing met auto in Wildervank

Wildervank - Op de Sportterreinstaat in Wildervank is zondag even na het middaguur een scooterrijder gewond geraakt. Op de kruising passeerde net een automobilist. De scooter boorde zich in de flank van de auto.