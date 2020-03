08-03-2020, Chris Kranenborg 112Gr.

Brandweer Loppersum 3e bij wedstrijden`Wesepe`

Wesepe - Zaterdag waren de wedstrijden 'Hoofdklasse' in Wesepe! Ook Loppersum deed mee.

Scenario volgens ABWC.nl

Incident met crossauto’s op het boerenerf in Wesepe. Het is zaterdag 7 maart 2020. Een aantal jongeren bereidt zich voor op het nieuwe autocross seizoen. Ze zijn in een schuur druk bezig om een aantal auto’s te prepareren.

siteTijdens een testrondje gaat het echter helemaal mis. Eén van de jongens rijdt weg naar het crossterrein en nadat hij tevreden is over de afstelling van de auto rijdt hij weer terug richting de schuur om de laatste puntjes te finetunen. Met een veel te hoge snelheid nadert hij de de schuur.

Hierdoor verliest hij vlak voor de schuur de macht over het stuur. Gevolg is dat hij één auto schampt die daardoor een voormalige melktank hok van de schuur in rijdt waar een kast met bestrijdingsmiddelen staat en schoonmaakmiddelen. In deze auto zit één van de jongens die net bezig was om te gaan testen. De auto komt vast in het hok te staan zodat de jongen er niet uit kan. Ook is er een 25 liter vat met schoonmaakmiddel (een zuur met GEVI 80 UN 1719) omgevallen en dit zuur lekt iets over de vloer. Daarnaast zit er in dit voormalige melktank hok een trap naar boven wat de toegangsweg is naar een recreatie ruimte waar op dat moment een monteur bezig is met de omvormer van de zonnepanelen die op het dak liggen. Hij heeft zijn werkradio mee en heeft in eerste instantie niet door wat er onder hem gebeurd.

Naast het schampen van de eerste auto, rijdt de veroorzaker ook nog vol tegen een auto aan die voorin de schuur staat en waar op dat moment één persoon bezig is om zijn auto te repareren. Hij heeft hiervoor een achterwiel verwijderd en de auto staat op een bok. Deze auto schiet naar voren en komt tot stilstand tegen de bak met houtsnippers tbv de houtkachel in de schuur. De persoon die aan het werk is met deze auto wordt meegesleept met de auto en beland onder de achteras van deze auto. Door de klap ontstaat er brand onder de motorkap die zich al snel uitbreidt naar de bak met houtsnippers. Hier ontstaat uiteindelijk een brand met flinke vuurbelasting die zich langzaam naar boven uitbreidt. De veroorzaker zelf komt tot stilstand tegen de hoek van de schuur. Helaas liep daar nog iemand die vol geraakt wordt door de crossauto. Hij komt tussen de voorkant van de auto en de hoek van de schuur bekneld te zitten. De veroorzaker stapt uit de auto en neemt de sleutel hiervan mee. Zodra hij door heeft wat hij veroorzaakt heeft, vlucht hij met een ander crossauto. Hij komt op de oprit naar de boerderij tegen de TS van Wesepe aan tot stilstand. Hier veroorzaakt hij een dreigende situatie waardoor de TS en bemanning niet direct ter plaatsen kan komen. Inzet van politie is noodzakelijk.

Uitslag:

1e Lopik,

2e Hardenberg,

3e Loppersum