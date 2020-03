09-03-2020, Martin Nuver 112Gr. & Raymond Meter

Beide jongens ongeval overleden, auto in twee stukken (Video)

Haren - Zondagavond rond half twaalf heeft aan de Rijksstraatweg in Haren een zwaar eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

Bij dit eenzijdig ongeval zijn twee inzittenden van het voertuig zwaargewond geraakt. Bij het ongeval zijn naast vijf ambulances ook het mobiel medisch team opgeroepen, deze zijn met de auto ter plaatse gekomen. 1 persoon zat bekneld. De auto brak in twee stukken.

De brandweer heeft hulp verleend door onder andere het ongeval af te schermen. De Rijksstraatweg was door het ongeval afgesloten tot 02:45 uur. Poort heeft het wrak geborgen.

Update:

1 persoon is ter plaatse overleden meldt de persvoorlichter, de ander was zwaargewond.

Update

Het slachtoffer dat bij het ongeval vannacht ter plaatse overleed is een 20-jarige man uit Zuidlaren. Een 19-jarige man uit Gasselte is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later bevestigde familie. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.