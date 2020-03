09-03-2020, Martin Nuver 112Gr.

Grote bestelbus in lichterlaaie

Groningen - Zondagavond even voor half twaalf is een grote bestelbus uitgebrand aan de West-Indischekade in Groningen.

De brandweer van Groningen was met meerdere voertuigen te plaatse gekomen om de brand te blussen. De brand was snel onder controle. De toedracht van de brand is niet bekend.