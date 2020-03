09-03-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Herdenking bij Joods-monument in Wagenborgen

Wagenborgen - Op maandag 9 maart is de jaarlijkse herdenking bij het Joods monument op het voormalig terrein van Psychiatrisch Ziekenhuis Groot-Bronswijk in Wagenborgen gehouden.