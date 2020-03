09-03-2020, Marc Dol - 112Gr. & Brian (Ingezonden)

Kat in boom houdt brandweer uur bezig

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal kreeg maandagmiddag een oproep van een kat in de boom aan de Semsstraat in Stadskanaal.

Met twee voertuigen werd uitgerukt om het dier uit zijn benarde positie te bevrijden. Na een 'kat en muisspel' van ruim een uur wist de brandweer de kat weer aan de grond te krijgen.