09-03-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken op plek van dodelijke ongeval

Haren - Maandagmiddag werden er bloemen gelegd op plek waar afgelopen nacht twee jonge jongens om het leven kwamen.

Het dodelijke ongeval gebeurde afgelopen nacht. Een auto met daarin twee jongens kwam in de berm terecht, raakte twee bomen en een lantaarnpaal en kwam op het fietspad tot stilstand. De hulpdiensten rukten massaal uit naar het ongeval. Politie, brandweer, Vijf ambulances en een trauma-team, verleenden eerste hulp aan de inzittenden.



Voor één van de inzittenden, een 20-jarige jongen uit Zuidlaren, kwam de hulp te laat. De 20-jarige jongen overleed ter plekke aan zijn verwondingen.





Een 19-jarige man uit Gasselte werd met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Vanmiddag is ook de 19-jarige jongen aan zijn verwondingen overleden.



Maandagmiddag werden er door meerdere mensen bloemen gelegd, kaarsjes aangestoken, én even stilgestaan op de ongevals locatie aan de Rijksstraatweg.