09-03-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Automobilist belandt met auto op zijkant en raakt gewond (Video)

Zuidbroek - Op de Botjesweg in Zuidbroek is maandag aan het einde van de middag een auto van de weg geraakt en op zijn kant in de berm terecht gekomen.

De hulpdiensten rukten met veel materieel uit naar het ongeval, waaronder een traumahelikopter en meerdere ambulances. De brandweer kwam ter plaatse om de inzittende van het voertuig uit zijn benarde positie te bevrijden.



Inzittende is ter plekke door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. De politie zal onderzoek gaan doen naar de toedracht van het ongeval. Het voertuig werd door een bergingsbedrijf afgesleept. De Botjesweg was tijdelijk afgesloten voor alle verkeer.