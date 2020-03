09-03-2020, Jelte Haumersen & Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Nabluswerkzaamheden duren nog uren in Marum

Marum - Het nablussen van de brand in Marum zal volgens de brandweer nog zeker enkele uren gaan duren.

Vanmorgen even voor het middaguur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een opslag van pallets. Al snel werd er opgeschaald naar grote brand. Brandweerkorpsen uit de hele provincie werden opgeroepen. Ook werden er assistentie gevraagd van korpsen uit Drenthe en Friesland.



De brandweer heeft uiteindelijk opgeschaald naar Zeer grote brand, Grip 1. Ook waren er 3 groot water transporten ter plaatse gekomen om het water naar de brand te brengen.



In de directe omgeving van de brand zal de rook nog tot overlast kunnen leiden en wordt geadviseerd om ramen en deuren nog gesloten te houden.