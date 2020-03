09-03-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Automobilist belandt in vangrail op A7 nabij Westerbroek

Groningen - Een automobilist is maandagavond met zijn auto tegen de vangrail gebotst op de A7 tussen Groningen en Hoogezand.

De automobilist kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. De bestuurder belandde door een nog onbekende oorzaak in de slip en kwam achterste voren in de vangrail tot stilstand. De brandweer van Hoogezand kwam ter plaatse om assistentie te verlenen bij het ongeval.



Eén rijstrook was door Rijkswaterstaat afgesloten in verband met ongeval. De auto raakte fors beschadigd en werd door bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk afgesleept. De politie zette het ongeval op papier.