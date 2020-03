09-03-2020, Raymond Meter & P. Wind 112Groningen

Overval op New York pizza in binnenstad (Video)

Groningen - Een vestiging van de New York Pizza aan de Nieuwe ebbingestraat in de binnenstad van Groningen is maandagavond overvallen.

De overval vond plaats rond 23.05 uur. Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd, Voor het pand staan drie politiewagens. In het filiaal wordt onderzoek gedaan waarbij politieagenten onder andere in gesprek zijn met medewerkers.” Hoeveel personen de pizzeria hebben overvallen is onbekend. Het is eveneens onbekend of er iets buit is gemaakt. Zegt Oogtv.nl