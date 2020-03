10-03-2020, OM.nl

Drie jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 67-jarige man

Groningen - Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag voor de rechtbank in Groningen drie jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 67-jarige man.

Zonder aanleiding stak hij in op mensen op een terras op de Grote Markt in zijn Groningen, dit was op op 25 september vorig jaar.

De man heeft bekend. Hij kwam tot zijn daad omdat hij opgenomen wilde worden voor zijn psychische problemen. De politie kon hem vrij snel na zijn daad inrekenen. De gedetineerde verdachte wordt poging tot doodslag en mishandeling ten laste gelegd.

Uitspraak: 24 maart.

