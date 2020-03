10-03-2020, Martin Nuver 112Gr.

Agenten en omstanders redden man uit sloot

Groningen - Dinsdagmiddag om 15:15 uur een persoon te water nabij de Beijumerweg in Groningen. Veel hulpdiensten rukten uit naar De Hunze.

Ter plaatse bleek een man in het water te liggen. Buurtbewoners hebben samen met twee agenten de man uit het water getrokken.

De man is toen gestabiliseerd en is daarna met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De toedracht is niet bekend. Veel mensen waren getuige van het voorval.