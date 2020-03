10-03-2020, Annet Vieregge- 112Groningen

Man(21) gewond na steekincident

Beerta - Maandagavond vond er een steekincident plaats aan het Vredesplein in Beerta.

Twee personen hadden een discussie waarbij een 26-jarige verdachte de 21-jarige man stak met een scherp voorwerp.

De gewonde is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Tips over deze zaak, bel dan 09008844.