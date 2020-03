11-03-2020, Marc Dol - 112Gr.

Plofkraak op juwelier in Musselkanaal (Video)

Musselkanaal - Bij een juwelier aan de Marktstraat in Musselkanaal is in de nacht van dinsdag op woensdag een plofkraak gepleegd. De daders hebben niets buitgemaakt.

De politie ontving rond 3.40 uur een melding van de plofkraak en ging meteen ter plaatse. De directe omgeving van de winkel is afgezet. Omwonenden hoefden hun woning niet te verlaten. De politie is op zoek naar vier personen. Van hen ontbreekt ieder spoor. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Een nacht eerder is ook al een inbraakpoging bij deze juwelier geweest. Of beide zaken verband met elkaar houden wordt uitgezocht.