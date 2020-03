11-03-2020, Oogtv.nl (Bron)

Inbraak in woning Wouter van Doeverenplein

Groningen - In een woning aan het Wouter van Doeverenplein is woensdagochtend ingebroken. De politie heeft een Burgernetactie op touw gezet om de daders te achterhalen, zegt Oogtv.nl