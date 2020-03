11-03-2020, Koen Grootoonk 112Gr.

Boom in brand nabij Groninger Musem

Groningen - Een melding van een buitenbrand om 12:15 uur bij de Museumbrug naast het Groninger Museum in de stad.

Brandweer van de Sontweg ging ter plaatse om poolshoogte te nemen.Ter plaatse stond de onderkant van een grote boom in brand, deze rookte wat. Vermoedelijk ontstaan door een gasbrander van een Gemeente medewerker die er 30 minuten eerder was geweest aldus getuigen. De brand was snel uit.