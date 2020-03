11-03-2020, Oogtv.nl (Bron) & Raymond Meter 112gr.

Politie inzet bij de Hoornsedijk

Groningen - De politie is woensdagmorgen een actie begonnen om een bewoner of mogelijke krakers uit een bootje te zetten dat in het Noord Willemskanaal ligt. Zegt Oogtv. Dit is nog niet bevestigd.