11-03-2020, Koen Grootoonk 112Gr.

Blinde man valt in water, schilders helpen man eruit

Groningen - Een blinde man is woensdagmorgen om 11:25 uur in het Lopendediep gevallen, dit bij de Kijk in `t Jat Brug. Dit zeggen meerdere bronnen tegen 112Groningen.

Schilders die dat zagen hebben de man uit het water geholpen. De brandweer assisteerde de ambulancedienst. De man is naar een ziekenhuis gebracht. De politie noteerde de gegevens ter plaatse.