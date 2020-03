12-03-2020, Persbureaumeter.nl Youtube & foto

Auto rijdt lantaarnpaal plat in Midlaren (Video)

Midlaren - Op de Groningerstraat in Midlaren is een bestuurster van een personenauto met haar voertuig van de weg geraakt en heeft een lantaarnpaal plat gereden donderdagmiddag

De vrouw werd met hulp van de brandweer uit de auto gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.