12-03-2020, Hoogland Producties & RIVM info

Kabinet: ''Nieuwe corona-maatregelen tot 31 maart van kracht''

Nederland - Donderdagmiddag heeft het kabinet om 13:00u een spoedoverleg gehad in verband met het coronavirus (COVID-19)

Na dit spoedoverleg hebben Minister-President Mark Rutte, Minister van Volksgezondheid Bruno Bruins, en Jaap Dissel van het RIVM een persconferentie gehouden met de nieuwe corona-maatregelen, en deze te toelichten.

Onderandere de ziekenhuizen en dde GGD regio's staan onder druk met de nieuwe ontwikkelingen, de ziekenhuizen met de opvang van patiënten, en de GGD's met het onderzoek naar de besmettingsbron.

''Wegens de nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus wordt de druk op de zorg in ziekenhuizen, met name de Intensive Care (IC), heel hoog. De ziekenhuizen hebben moeite met het opvangen van nieuwe patiënten'', aldus Jaap Dissel, RIVM.

Ook zegt Jaap Dissel, dat er meer besmettingen zijn dan dat is vast gesteld, omdat het coronavirus op een normale griep lijkt, gaan mensen niet snel naar de huisarts of een ziekenhuis om zich te laten onderzoeken. Mede hierdoor verspreid het virus zich zeer snel.

Als je last hebt van neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelontsteking in combinatie met koorts, raad Minister van Volksgezondheid, Burno Bruins, aan om thuis te blijven. Ook het vermijden van sociale contacten, bezoek aan ouderen, en mensen met een mindere weerstand wordt aangeraden.

''In heel Nederland worden bijeenkomsten van +100 man afgelast, dit telt ook voor musea's, theathers, grote vergaderingen bij bedrijfen enzovoort'', aldus Bruno Bruins, Minister van Volksgezondheid''

Deze maatregelen gaan in vanaf dit moment, 12 maart 2020, en zijn van kracht tot 31 maart 2020.

Alle maatregelen die voor Brabant waren gesteld, worden verlengt tot 31 maart 2020, en waarschijnlijk volgen er nog aanvullende maatregelen, waar de veiligheidsregio's in Brabant de komende uren/dagen uitspraak over zullen doen. ''Ook zijn er maatregelen voor het onderwijs, met name voor het HBO en de Universiteit, de grootschalige college's zullen online aangeboden moeten worden, omdat er in de collegezalen 100+ bijwoners kunnen. Voor het basisonderwijs, het middelbare onderwijs en het MBO komen vooralsnog geen maatregelen, omdat deze doelgroep geen extreme kans op erge besmettingen hebben'', aldus Mark Rutte, Minister-President.

(Bron Tekst: ©Hoogland Producties)