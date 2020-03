13-03-2020, 112Groningen.nl

Acht woningen ontruimd na forse kelderbrand

Hoogezand - In een flat aan de Pieter Langendijkstraat in Hoogezand is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken in kelderboxen.

Toen de brandweer arriveerde bij de flat bleek de portiek al vol rook te staan. Met een hoogwerker heeft de brandweer een aantal bewoners van de flat van het balkon gehaald. De brandweer meldt dat de brand snel onder controle was en dat men uit voorzorg op had geschaald naar Middelbrand.





Bij de brand in Hoogezand werden in totaal 8 woningen ontruimd. Een aantal bewoners zijn voor de zekerheid door de collega’s van de ambulance gecontroleerd in verband met rookinhalatie.



De brandweer heeft de woningen geventileerd en stichting Salvage zal ter plaatse komen voor de afhandeling van de schade.



De bewoners die door de brandweer uit huis werden gehaald, werden tijdelijk opgevangen op het politiebureau in Hoogezand. Het is nog niet bekend wanneer zij weer terug naar hun woning mogen.