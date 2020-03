13-03-2020, 112Groningen.nl & Rijksoverheid

Geen tentamens bij Rug en aantal gebouwen gesloten door coronavirus-maatregel

Groningen - Meerdere scholen, museums, openbare gebouwen in Groningen zijn sinds vrijdag gesloten in verband met het nieuwe corona maatregel.

Donderdagmiddag heeft het Kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Hier een aantal maatregelen op een rij:



• Alle Nederlanders moeten thuis blijven als ze hoesten, koorts hebben of andere griepverschijnselen bemerken.



• Evenementen met meer dan 100 mensen zal moeten worden afgelast.



• Werknemers die thuis kunnen werken, moeten dat het liefst zoveel mogelijk doen.



• Vrijwel alle sportwedstrijden in Nederland zullen tot 1 april moeten worden afgelast.

Veel bedrijven, ondernemingen en scholen hebben besloten vanaf vrijdag gesloten te zijn. Deze sluiting zal in de meeste gevallen zeker tot 31 maart zijn. Onder andere Holland Casino, het Groninger museum, het Groninger Forum, De Martiniplaza, De Rijksuniversiteit, De Hanzehogeschool zijn voorlopig gesloten.

Update:

Ook sportcentrum Kardinge gaat dicht voor publiek. Er is een streep gezet door alle recreatieve sport- en verenigingsactiviteiten. Het schaatsseizoen is per direct voorbij, dat meldt sportcentrum Kardinge op Facebook.

Volg hier de liveblog van RTVNoord over het coronavirus in Groningen.

Ook op de Hanzehogeschool wordt met onmiddellijke ingang geen les meer gegeven.

Bovendien zullen vanaf aanstaande vrijdag tot in ieder geval vrijdag 10 april alle fysieke colleges en tentamenzittingen op de RUG worden afgelast. Indien mogelijk zullen studenten colleges en tentamens online kunnen volgen en maken.