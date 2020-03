13-03-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

39-jarige man aangehouden voor bedreiging Peperstraat

Groningen - Een 39-jarige man uit de gemeente 'Het Hogeland' is donderdagavond door de politie aangehouden nadat hij in een café in de Peperstraat in Groningen een andere café bezoeker had bedreigd.

De 39-jarige man werd in eerste instantie staande gehouden door de politie omdat hij overlast veroorzaakte in de binnenstad van Groningen, dat meldt een politiewoordvoerder.



Enkel minuten na de staande houding kreeg de politie een melding van een bedreiging in een café aan de Peperstraat. In het café was een bezoeker bedreigd door de man die even daarvoor al voor overlast zorgde.



De café bezoeker heeft aangifte gedaan van bedreiging en hierop werd de 39-jarige man uit 'Het Hogeland' aangehouden. De verdachte is op het politiebureau ingesloten en zal door de recherche worden gehoord.