13-03-2020, GGD Groningen bron

Vijfde besmetting met coronavirus in Groningen

Groningen - In de gemeente Groningen is een nieuwe besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Deze persoon verblijft momenteel in thuisisolatie. Het is de vijfde besmetting in de provincie Groninge

Onderzoek

GGD Groningen onderzoekt wat de bron van de besmetting is en met wie deze patiënt contact heeft gehad. Contacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen. Maatregelen

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt. Door deze maatregelen proberen we de kans te verkleinen dat de ziekte zich in Groningen verder kan verspreiden. Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk op de website van de rijksoverheid of de website van het RIVM. 112GroningenDag 6 juni 2020: Wij volgen het corona gebeuren ook op de voet, het is nog 3 maand weg gelukkig onze beurs. we houden het in de gaten en kijken de komende 4 week de ontwikkelingen aan en hopen dat de virus dan afneemt en evenementen door kunnen gaan ! Anders kunnen we altijd nog kijken naar een alternatief na de zomer ! wij gaan gewoon door met organiseren.