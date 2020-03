14-03-2020, Martin Nuver 112Gr. & Melarno Kraan & Luuk Dol

Ook zaterdag nog lege schappen

Groningen - Binnen twintig minuten was alle wc papier op en binnen een uur de voorverpakte broodjes en pasta en het verse brood. Zegt een medewerker van de Liddl Rijksweg Groningen.

`Gekkenhuis` zegt de medewerker. dit gaat nergens meer over. Morgen is er weer nieuwe brood vanaf 09:00 uur. Ook de vlees verkoop liep erg hard.

Mensen zijn aan het hamsteren geslagen terwijl dat absoluut niet nodig is. Vooral rustig blijven is de oproep. Winkels worden gewoon elke dag bevoorraad.

Reactie

Mensen reageren op het corona advies en sommigen raken dan licht in paniek. Rustig blijven is het advies van velen. Andere klanten maakten ook foto`s van de lege schappen. 1 man zei `het lijkt wel oorlog` in Nederland.

Ook in Winschoten waren de schappen leeg.

Oproep Premier Rutten

Rutten roept op om niet meer te hamsteren. Zaterdag moeten de supermarkten gewoon weer vol zijn.

Update: Ook zaterdag waren veel schappen leeg, zoals hier bij de Jumbo aan de Poststraat in Stadskanaal.