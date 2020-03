13-03-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Helperzoom dicht door herinrichting kruising

Groningen - Vanaf vanavond 19:00 uur is de Helperzoom afgesloten tussen de Groenedaal en de Handellaan. Deze afsluiting duurt tot maandag 16 maart 06:00 uur.

Deze afsluiting is nodig om de nieuwe aansluiting met de Helperzoomtunnel in te richten.

Voor de herinrichting van de kruising is het nodig de Helperzoom af te sluiten tussen de Groenendaal en de Händellaan.





De afsluiting geldt voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de tijdelijke (gele) omleidingsborden. Woningen blijven altijd bereikbaar en de parkeervakken aan de Helperzoom blijven ook beschikbaar. Na verwachting gaat de Helperzoom maandag 16 maart om 06:00 uur weer open voor het verkeer.



De Helperzoomtunnel is dan nog niet bereikbaar. Die gaat op 3 april open voor het verkeer.