13-03-2020, Dennie Gaasendam / DG-Fotografie &112gr.

Veendammer brandweer bevrijdt kraai uit schoorsteen

Veendam - De brandweer van Veendam moest vrijdag aan de einde van de middag uitrukken voor een dier in nood. Aan de DS. van Petegemstraat in de parkstad zat een kraai vast in een schoorsteen.