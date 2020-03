14-03-2020, Michael Huising 112Gr.

Leegstaande loods in Veendam brandt af

Veendam - Een bedrijfspand aan de Adriaan Tripweg in Veendam is afgelopen nacht door brand verwoest. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, maar bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand.