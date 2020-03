14-03-2020, Rijkswaterstaat.nl & @WIS_JeroenB

De maximumsnelheid in Nederland aangepast

Groningen/ Nederland - Vanaf 12 maart 2020 werd de snelheid op snelwegen aangepast naar 100 km/h overdag. Let dus goed op de borden langs de weg.

Volgens planning zijn op maandag 16 maart 2020 om 06.00 uur overal de nieuwe borden geplaatst en is de aangepaste maximumsnelheid van 100 km/h op alle snelwegen een feit. In de avond en nacht (19.00 tot 06.00 uur) verandert er niets op de snelwegen waar je 120 km/h of 130 km/h mag rijden.

Aanpassing borden

Vanaf 12 maart 2020 wordt de snelheid aangepast naar 100 km/h overdag. De nieuwe snelheid op een traject geldt direct nadat de borden zijn geplaatst (of bij reeds geplaatste borden de hoes verwijderd is). Let dus goed op vanaf 12 maart.

Met ingang van 16 maart 2020 geldt in heel Nederland op snelwegen overdag tussen 06.00 - 19.00 uur de aangepaste maximumsnelheid van 100 km/h. Hiervoor worden ruim 4000 borden aangepast of bijgeplaatst.

Wat wordt de maximumsnelheid?

Tussen 06.00 uur en 19.00 uur: 100 km/h (behalve bij de 80 km/h trajecten en sommige spitsstroken).

Tussen 19.00 uur en 06.00 uur: 100 km/h, 120 km/h of 130 km/h (verschilt per traject).

Wanneer de spitsstrook open is, geldt een aangepaste maximumsnelheid (80 of 100 km/h).





Hoe zie ik hoe hard ik mag rijden?

Verkeersborden langs of boven de weg geven de maximumsnelheid aan. Houd de borden in de gaten als je wilt weten hoe hard je ergens mag.

Omdat de maximumsnelheid straks in de avond en nacht hoger ligt dan overdag, krijgen veel verkeersborden een zogeheten tijdvenster. Zo’n tijdvenster geeft aan binnen welke uren de lagere snelheidslimiet geldt. Bijvoorbeeld: een limiet van 100 km/h met daaronder het tijdvenster 06.00 tot 19.00 uur betekent dat je in die periode 100 km/h mag rijden en na 19.00 uur de wettelijke maximumsnelheid van 130 km/h geldt. Tenzij een dubbel bord aangeeft dat er tussen 19.00 tot 06.00 uur een lagere maximum snelheid van 120 km/h geldt.

Overdag (06.00 tot 19.00 uur) is de maximumsnelheid op de autosnelwegen overal in Nederland maximaal 100 km/h. Met uitzondering van de trajecten waar nu ook een aangepaste limiet van 80 km/h geldt. In de avond en nacht blijft de maximumsnelheid hetzelfde: 100, 120 of 130 km/h.