14-03-2020, Rivm

Twee patiënten overleden, 155 nieuwe patiënten, in totaal 959 positief geteste personen

Nederland - Sinds vrijdag zijn 155 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus.

Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 959.

Sinds gisteren 2 patiënten overleden aan COVID-19. Dit betrof oudere patiënten met onderliggend lijden. In totaal zijn er nu 12 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 136 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Vandaag zijn minder nieuwe positieve testen gemeld dan gisteren. Een verklaring is dat het testbeleid is aangepast. Vanaf 12 maart worden mensen met milde klachten niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. Daarnaast wordt er meer getest onder risicogroepen. Ook heeft de overheid op 12 maart mensen opgeroepen om sociale contacten te verminderen. Het is nog te vroeg om het effect van deze maatregel te zien.