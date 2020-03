15-03-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl & Niels Holterman ten Hove

Brandweer Groningen assisteert bij grote brand in Roden (Video)

Roden - De brandweerkorpsen van Groningen-stad en Leek hebben zondagmorgen de Drentse collega's geassisteerd bij het bestrijden van een grote brand in een pizzeria.

Iets voor zes uur vanmorgen kwam de melding binnen bij de meldkamer in Drachten. Toen de eerste blusvoertuigen ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al uit het pand.



Meteen werd er opgeschaald naar middelbrand, en kort daarna naar grote brand. De brandweerkorpsen Roden, Leek, Stad & Peize assisteerden bij de grote brand.



De brandweer van de stad assisteerde onder andere met een hoogwerker en een groot watertransport. Het watertransportsysteem of WTS is het systeem waarmee de brandweer grote hoeveelheden bluswater over grote afstanden kan transporteren.



Rond acht uur was de brand onder controle. Het sein "Brandmeester" werd gegeven. De brandweer is nog enkele tijd bezig met nablussen. De pizzeria kan als verloren worden beschouwd.