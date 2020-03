15-03-2020, RIVM Twitter bron

Nu “176 Nieuwe besmettingen, acht patiënten overleden” meldt RIVM

Groningen - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is het afgelopen etmaal met 176 toegenomen. Acht patiënten kwamen te overlijden waarmee het totale aantal sterfgevallen nu op twintig komt, meldt Oogtv

Volgens het RIVM zijn er nu in ons land 1.135 mensen met het virus besmet. In de provincie Groningen gaat het om besmettingen in de gemeenten Groningen, Pekela, Midden-Groningen en Westerkwartier. “De patiënten die zijn komen te overlijden zijn in de leeftijd van 59 tot 94 jaar”, meldt een woordvoerder van het RIVM. “De meeste slachtoffers zijn ouder dan zeventig jaar en hadden onderliggend lijden.” 162 Patiënten zijn vanwege de ziekte opgenomen in de ziekenhuizen.

Eerder zondag maakte de GGD Groningen al bekend dat het aantal geteste coronabesmettingen opgelopen was naar elf. Alle patiënten verblijven in thuisisolatie. Eén patiënt is uit voorzorg opgenomen in het Martini Ziekenhuis.

