15-03-2020, GGD Groningen bron

Elf besmettingen met het Coronavirusnl in de provincie Groningen

Groningen - Er zijn nu elf besmettingen met het #Coronavirusnl (COVID-19) in de provincie Groningen.

De nieuwe patiënten zijn in thuisisolatie, met uitzondering van een patiënt die uit voorzorg is opgenomen in het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.





Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.





Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.





Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.





Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen. Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. Je bent hard nodig.









Wat kan je zelf doen

Lees ook Rtvnoord